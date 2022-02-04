Уфа, , 15:43 — REGNUM Последствия оползня на 74 км автодороги в районе Кольчиры могут ликвидировать до начала 2023 года в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Ремонт дороги Пресс-служба губернатора Костромской области

Он сообщил, что после оползня на 74 км автодороги в районе Кольчиры, идет проектирование этого участка трассы, документы находятся на экспертизе.

«За 2022 год — начало 2023 года мы последствия оползня ликвидируем. Там также будет четыре полосы», — сообщил глава региона.

Также глава региона отметил, что в республике идет работа по освещению трассы Уфа-Стерлитамак.

«Мы с Уфы до Стерлитамака сделали освещение вдоль трассы. Мы его включаем поэтапно — полностью трассу Уфа — Стерлитамак осветим в конце лета 2022 года, ездить потом будет гораздо безопаснее», — сообщил он.

Хабиров также отметил, что руководство Башкирии занимается и решением проблемы с объездом Стерлитамака.

«Все знают, что от Рощинского до перекрёстка с дорогой Стерлитамак — Стерлибашево довольно сложная и аварийная трасса. Мы завершили проектирование 23 особо проблемных километра, документы подали на экспертизу, решаем вопрос с федеральным финансированием проекта. В наших планах — и я очень надеюсь, что в 2022 году мы начнем делать эту дорогу. Будет четыре полосы до Ашкадара. На следующий год рассчитываем завершить этот участок», — сообщил он, отметив, что такие планы у руководства Башкирии на среднесрочную перспективу до 2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начнут внедрять интеллектуальные транспортные системы.