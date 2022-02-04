Балашиха, Московская область, , 15:03 — REGNUM В микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи открылся новый детский сад. Об этом 4 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

В детском саду Minkavkaz.gov.ru

«Сегодня в сад пошли уже первые ребята. Детский сад рассчитан на 150 детей», — сообщила заместитель председателя регионального правительства Ирина Каклюгина.

По её словам, новый детсад оборудован всем необходимым, в том числе современными игровыми комнатами, кабинетом логопеда и психолога, музыкальным и физкультурным залами, пищеблоком.

«В ближайшие три года в Подмосковье будут построены более 100 детских садов», — добавила чиновник.

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