Балашиха, Московская область, 4 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи открылся новый детский сад. Об этом 4 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Minkavkaz.gov.ru В детском саду

«Сегодня в сад пошли уже первые ребята. Детский сад рассчитан на 150 детей», — сообщила заместитель председателя регионального правительства Ирина Каклюгина.

По её словам, новый детсад оборудован всем необходимым, в том числе современными игровыми комнатами, кабинетом логопеда и психолога, музыкальным и физкультурным залами, пищеблоком.

«В ближайшие три года в Подмосковье будут построены более 100 детских садов», — добавила чиновник.