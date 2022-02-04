4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Решение парламента Республики Сербской вернуть своих представителей на заседания центральных органов власти БиГ является своеобразной уступкой Милорада Додика президенту Сербии Александру Вучичу, но при этом нельзя сказать, что оно означает прямую капитуляцию РС.

Татьяна Стоянович, , 15:48 — REGNUM Резолюция из 12 пунктов, которую принял парламент Республики Сербской на заседании 1 февраля, открывает возможность для возвращения сербских политиков в органы власти Боснии и Герцеговины, но при этом не является прямой капитуляцией лидера сербов в БиГ Милорада Додика. Такое мнение высказал ИА REGNUM ассистент кафедры сравнительной политологии ФГСН РУДН Александр Джокич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что парламент Республики Сербской на внеочередном заседании принял решение о том, что представители РС могут присутствовать на заседаниях Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины, совета министров и президиума БиГ, но в процессе принятия решений они должны учитывать позицию и решения парламента, правительства и президента Республики Сербской. Депутаты парламента потребовали от политических представителей Республики Сербской внести на рассмотрение Парламентской ассамблеи БиГ закон о запрете злоупотребления понятием «геноцид», вернее, о том, что Республику Сербскую никто не имеет право называть «геноцидным образованием».

Участие в работе центральных органов власти БиГ Республика Сербская приостановила в середине прошлого года, после того как бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко ввел в уголовное законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», что абсолютно неприемлемо для сербов.

Эксперт подчеркнул, что упомянутая резолюция парламента Республики Сербской, за которую проголосовало большинство депутатов, фактически является выполнением рекомендации президента Сербии Александра Вучича, который в свою очередь посоветовал Додику придумать путь для возвращения сербских политиков в центральные институты власти БиГ.

«Важно понять, что рекомендации Вучича исходят не от него самого, а от специального представителя Госдепартамента США на Балканах Габриэля Эскобара. Эскобар способствовал не только возвращению членов партии Додика (Партия независимых социал-демократов — прим. ИА REGNUM) в центральные институты БиГ, но и смене текущего правительства Черногории. Оба процесса проводились через Белград, то есть через президента Вучича. Одним движением США удалось вернуть ситуацию в Черногории к состоянию до выборов 30 августа 2020 года, когда режим печально известного Мило Джукановича потерпел поражение, а также остановить тревожные сигналы из БиГ, исходящие от представителей сербов», — рассказал политолог.

Специальный представитель Госдепартамента США на Балканах Габриэль Эскобар Rs.usembassy.gov

Джокич отметил, что сам Додик никогда не намеревался вступать в открытый конфликт с Западом, особенно по вопросам восстановления Армии Республики Сербской и непризнания центральных полицейских органов на территории Республики.

«Поэтому последний шаг Додика, когда его однопартийцы прекращают блокаду центральных институтов БиГ, не является прямой капитуляцией. Додик хотел бороться за реально достижимые цели, такие как сохранение имущества и определенных налогов Республики Сербской. Цели Додика в этом смысле были вполне рациональны. Единственное, что пошло не по его плану, это последовательность событий, а именно то, что Эскобар через Вучича вынудил его прекратить блокаду органов власти БиГ раньше выборов, которые пройдут в середине года», — заявил Джокич.

По словам эксперта, условия, которые Додик ставил для того, чтобы Республика Сербская сняла блокаду институтов власти в Сараево, являются лишь формальностью. Нужно было показать, что он не сдался и что это не капитуляция, продолжил политолог.

Милорад Додик Medija centar Beograd