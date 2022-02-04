Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Полицейские задержали в Благовещенске (Башкирия) мужчину, который похитил из торгово-развлекательного центра «Галерея» в Санкт-Петербурге 70 смартфонов марки iPhone общей стоимостью более 4,5 млн рублей. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Похититель партии IPhone Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Сообщение о похищении дорогостоящих смартфонов поступило в отдел полиции Центрального района Петербурга 25 января от менеджера службы безопасности «Галереи». По его словам, накануне поздно вечером из салона сотовой связи были похищены 70 аппаратов iPhone стоимостью более 4,5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

"В результате осмотра места происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что двери магазина были не взломаны, а открыты с помощью паролей электронного замка. На причастность к совершению кражи был проверен персонал магазина», — рассказали в ведомстве.

Так был установлен предполагаемый подозреваемый — 23-летний бывший сотрудник салона, уволившийся в ноябре 2021 года. Как оказалось, часть похищенного он успел продать знакомому в Петербурге, а остальное упаковал в две сумки и улетел в Башкирию.

«Ориентировку на подозреваемого петербургские сыщики передали башкирским коллегам. Те задержали злоумышленника 2 февраля в городе Благовещенск вместе с похищенными телефонами. После этого оперативники уголовного розыска доставили подозреваемого в Санкт-Петербург для проведения следственных действий», — уточнили в Главке.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.