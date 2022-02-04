Ташкент, 4 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Ташкентский футбольный клуб «Пахтакор» подписал контракт с бельгийским нападающим Оливером Шаркичем, ранее он играл за английский клуб «Блэкпул». Об этом 24 февраля сообщает Подробно.уз.

Håkan Dahlström Футбол

По данным журналистов, футболист пришел в команду в качестве свободного агента. Контракт Шаркича рассчитан до конца 2022 года.

При этом, в клубе сообщили, что Шаркич покинул «Блэкпул» всего несколько дней назад.

«Шаркич выходил на поле в составе молодежных сборных разных возрастных категорий Черногории. В составе молодежной команды «Бенфики» участвовал в Лиге чемпионов среди молодежи и стал автором нескольких голов», — отметили в «Пахтакоре».