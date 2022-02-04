Цхинвал, , 14:58 — REGNUM В Цхинвале прошло заседание инициативной группы, которая выдвинула кандидатом президенты Южной Осетии министра обороны республики Ибрагима Гассеева. Об этом 4 февраля сообщает агентство «Рес».

Флаг Южной Осетии

По данным журналистов, в собрании участвовало 120 человек (необходимо не меньше 100). Все они проголосовали за выдвижение Гассевым кандидатом на пост главы республики.

«За прошедшие годы в республике накопилось много проблем, я регулярно встречаюсь с нашими жителями и знаю, что их беспокоит. Вижу, что нашей стране нужно обновление», — выступил глава минобороны перед собравшимися.

Она добавил, что президент может только тогда эффективно работать, если опирается не на административный ресурс, а на большинство граждан.

Напомним, в Южной Осетии в 2021 года выборы президента назначены на 10 апреля. В ЦИК обратились десять инициативных групп и две партии, которые намерены выдвинуть своих кандидатов на этот пост. В том числе заявку подала правящая партия «Единая Осетия», которая рассмотрит вопрос о выдвижении в президенты действующего главу республики Анатолия Бибилова.

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