* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:58 — REGNUM Комитет защиты журналистов в Афганистане призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно расследовать факт задержания и жестокого обращения с журналистом Абдул Каюмом Захидом Самадзаем и привлечь виновных к ответственности.

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В телефонном интервью Комитету защиты журналистов Самадзай, который работает репортёром в пакистанской News Media Group, сообщил, что 1 февраля во втором округе Кабула он был задержан мужчиной, представившимся сотрудником главного управления разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Журналист также сообщил, что агенты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избивали и допрашивали его, и отпустили под залог после 36 часов содержания под стражей. После освобождения офицер разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказал Самадзаю приостановить свою деятельность до получения разрешения от пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стивен Батлер, координатор азиатской программы Комитета защиты журналистов, заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен положить конец произвольным арестам и избиениям таких журналистов, как Захид Самадзай, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Батлер, офис которого находится в Вашингтоне, округ Колумбия, также заявил, что преследование журналистов талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой серьезную угрозу для тех СМИ, которые все ещё работают в Афганистане, и что такие действия должны быть прекращены.

По данным Комитета защиты журналистов, Самадзай был арестован агентами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в то время, когда снимал церемонию открытия государственного университета.

Комитет процитировал Самадзая, который рассказал, что агенты разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) допрашивали его в холодной комнате, избивали, обвиняли в шпионаже в пользу иностранных государств и оказывали давление, чтобы он раскрыл личности других журналистов, которые «шпионят».

По словам Самадзая, агенты разведки исследовали содержимое его телефона, включая сообщения, которые он отправлял другим, и темы, которые он публиковал в социальных сетях.

Он также сообщил, что на допросах сотрудники разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расспрашивали о его прошлом, профессиональной деятельности и контактах, особенно с другими СМИ и, в частности, с женщинами-журналистами.

Комитет защиты журналистов связался с Ахмадуллой Васе, заместителем пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), через мессенджер, чтобы прокомментировать ситуацию, но Васе не ответил.

Сторонники правозащитных и медийных групп заявляют, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном в августе 2021 года, движение преследует правозащитников и свободных работников СМИ, арестовывая и задерживая их, а также подвергая избиению.