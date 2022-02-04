Москва, 4 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В России поднимать планку дохода самозанятых в IT до 5 млн рублей в год не имеет экономического смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил руководитель клуба IT-директоров России по Татарии, член «Партии роста» Андрей Финохин. Так он прокомментировал соответствующее предложение Российского союза промышленников и предпринимателей.

Самозанятый

«Надо ли поднимать планку доходов самозанятых IT-специалистов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посчитать. Услуги IT-специалиста заказывают больше юрлица, чем физлица. Поэтому при максимальном доходе 2,4 млн самозанятый специалист заплатит 6% налогов, а именно 144 тыс. рублей, — сказал Финохин. — Тот же специалист в статусе ИП с патентом на вид деятельности 62.0 заплатит (на примере Татарии) 55 370 рублей за сам патент, который он может уменьшить на 40 260 рублей за счет уплаченных страховых взносов. Плюс ИП нужен банковский счет — с лимитами до 500 тыс. рублей в месяц тариф в банке будет стоить около 8 400 рублей в год. Итого IT-специалист в статусе ИП понесёт 63 870 рублей расходов против 144 000 рублей в статусе самозанятого. Вывод — поднимать планку не имеет экономического смысла для предпринимателя».

Как полагает эксперт, количество самозанятых можно увеличить за счёт расширения мер поддержки.

«Если часть госзаказов на IT-разработку разыгрывать среди самозанятых, это простимулирует их количество. Но что кажется более реальным, так это информационная поддержка со стороны институтов развития. Если фонд поддержки предпринимательства в регионе создаст маркетплейс самозанятых IT-специалистов и сделает рассылку по своей базе МСП, то это будет отличной возможностью найти заказы для самозанятых, а МСП — получить проверенного поставщика», — считает Финохин.

Напомним, как сообщалось ранее, РСПП выступил за то, чтобы повысить планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год.