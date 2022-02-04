Бишкек, , 14:55 — REGNUM Власти Киргизии намерены отказаться от репрессивных методов ведения борьбы с коррупционными преступлениями. Об этом стало известно в ходе общественного обсуждения проекта стратегии антикоррупционной политики республики на 2022 — 2024 годы.

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Предлагаемый проект предполагает противодействие коррупции посредством экономических, управленческих, технологических и идеологических мер воздействия.

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«Мы хотим отойти от юридическо-правовых и репрессивных методов ведения борьбы с коррупцией и предлагаем инструменты и методы, основанные на реальной эффективности. Есть коррупционный спрос и коррупционное предложение, значит, необходимо решать управленческие и технологические задачи, направленные на сокращение рынка коррупции», — заявила глава антикоррупционного делового совета при президенте Киргизии Нурипа Муканова.

По её словам, в республике попытаются добиться культурного разворота — изменить поведение и культурное восприятие коррупции населением.

«Нужно чтобы коррупция вызвала отторжение в общественном сознании. Также важно устранение системных коррупционных практик посредством ежедневного автоматизированного мониторинга и контроля качества работы чиновников», — подытожила Муканова.

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