Варшава, , 14:54 — REGNUM За последние сутки в Польше задержали более 20 человек, незаконного пересекавших границу республики с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 4 февраля.

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«Все 22 нелегальных иммигрантов задержаны. Среди них удалось установить граждан Египта, Сирии, Ирака и Таджикистана», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.