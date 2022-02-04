Сеул, , 14:54 — REGNUM В декабре 2021 года на рынке недвижимости в Южной Корее было зарегистрировано 53 774 операций купли-продажи, что на 61,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по сравнению с ноябрем того же года показатель сократился на 19,9%.

Известно, что количество сделок купли-продажи в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, сократился на 65,9%, в остальных регионах страны — на 58,2%.

В министерстве отмечают, что низкая активность связана с ужесточением ограничений на выдачу ипотечных кредитов и рост процентов по кредитам после повышения учетной ставки.