Москва, , 14:54 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы страны рассказали читателям много любопытных историй и курьезов. Расстрел сосулек, будущие тропики в Когалыме, такси — «скорая помощь». Читайте самое интересное в нашей подборке.

QR-код Иван Шилов, ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

В Подмосковье ищут тигренка. Его следы на снегу заметили в деревне Ермолино, потом животное засняли на видеокамеру. Оповестили все охотничьи хозяйства в округе, жителям рекомендовали не приближаться к зверю и при его появлении немедленно звонить спасателям. Впрочем, вскоре поиски остановили. «Говорит и показывает Москва» пишет, что следы тигренка потерялись. Возможно, его подобрал хозяин.

В одном из сел Рязанской области школьников отправили на дистанционное обучение. Интернет в селе слабый, и детям приходится зубрить уроки на чердаках и крышах, сообщает «Рязанская сплетница». Проблема связана не только со сложным рельефом, но и учреждением ФСИН неподалеку. Вопрос придется рассматривать на федеральном уровне.

Неожиданное применение медицинским маскам придумали в Воронеже. Водители закрывают ими номера машин, чтобы не платить за парковку. «Просто обидно. Ты приехал в центр города и готов платить за парковку, а встать негде, потому что все заняли вот такие вот люди», — цитирует законопослушную гражданку «Воронеж №1».

В Белгородской области решили построить необычный детский парк, где будет даже фитобар. На территории парка возведут улицы, расставят «почти настоящие светофоры», установят детскую пасеку. «Черноземец» узнал, что предусмотрены и уличные шахматы и шашки.

В Костромской области ввели QR-коды, которые уже прозвали «кодами Шрёдингера». Дело в том, что администрация не хочет вызвать недовольство жителей и приняла поистине соломоново решение. До двух часов дня в магазины можно ходить без кодов, а после двух, в выходные и воскресенье — с кодами. Исключение сделано для крупных городов, где коды понадобятся вообще только в праздники и выходные, передает «Родина Снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

Квартиру размером чуть больше каморки Гарри Поттера предлагают в аренду в Санкт-Петербурге. «Петербургский дневник» сообщает, что площадь квартиры — десять квадратных метров, цена аренды — девять тысяч рублей. Почти всю «квартиру» занимает кровать, а душевая и туалет расположены над кухней, на постаменте.

Санкт-Петербург по-прежнему числится одним из лидеров по числу угонов автомобилей. Неудивительно, что здесь регулярно случаются комичные случаи. К примеру, на днях угонщик проехал лишь несколько метров на украденной машине и угодил в ДТП. «Почти как в старом абсурдном анекдоте. Шел медведь по лесу. Видит: машина горит. Сел в нее и сгорел», — удивляется «Записки декабриста».

Приволжский федеральный округ

Невероятная история в Набережных Челнах. Гражданин пришел в мировой суд на заседание, где разбиралась его езда в нетрезвом виде. В кармане он принес пакетик с марихуаной. Судебные приставы нашли пакетик прямо на входе в суд. Мужчину передали сотрудникам полиции, сообщает «Татмедиа».

В Самаре состоялись необычные соревнования: скоростные заезды на самодельных гоночных аппаратах. «Это как Формула-1, только с одним колесом и на льду», — рассказывает «Злой самаритянин». Победил аппарат, сделанный из турбины грузовика.

«Голос Торамы» подозревает, что в Мордовии во врачебную моду входит криотерапия. В одном из сел температура в фельдшерском пункте оказалась немногим выше, чем в холодильнике: 12 градусов. Жители надеются, что пункт заменят на новый или хотя бы отремонтируют.

Южный федеральный округ

В Волгограде решили сбивать сосульки духовыми ружьями. Инициатива принадлежала главе местного дома офицеров. По наледям залпы давал профессиональный стрелок. Подобная же история случилась в Нижнем Новгороде, где стрелок под пристальным взором коммунальщиков сбивал сосульки с крыш. Но в отличие от Волгограда здесь к процессу возникли вопросы со стороны правоохранителей, сообщает «Страновед».

Город Приморско-Ахтарск, стоящий рядом с Азовским морем, затопило. Вернувшись домой, один из граждан обнаружил в огороде большие лужи, а в них крупную рыбу. Мужчина посочувствовал рыбам-путешественницам и пообещал их выпустить в настоящий водоем, знает «Живая Кубань».

В Сочи пассажиры автобуса засняли водителя, который во время движения общался не просто по телефону, а сразу по двум. «В жизни всякое бывает, можно понять, если это единичный случай, но ходит молва в народе, что именно этот водитель часто себе такое позволяет», — удивляется «Типичный Сочи».

Северо-Кавказский федеральный округ

Во Владикавказе задержан «охотник за урнами». Пожилой мужчина за один вечер украл на улицах две металлические урны для мусора. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей, пишет «Осетинский пирог». Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Уральский федеральный округ

В Когалыме в тундре собираются построить огромный купол в виде чума, а внутри разместить имитацию тропического леса с диковинными рептилиями, птицами, насекомыми. Размеры сооружения-гиганта пока не уточняются, рассказывает «Юграч».

Сибирский федеральный округ

В Красноярске, как и два года назад, в небе заметили странные длинные полоски от самолетов. Жители встревожены. Конспирологи принялись рассуждать, что самолеты что-то распыляют над городом. «Интересно, что? Заражают вирусом или, наоборот, дезинфицируют? По 2020 году помним, что в социальных сетях распространялись обе версии», — напоминает «Красноярский лев».

Дальневосточный федеральный округ

«Новости Якутии» пишет, что на недавнем авиарейсе из Якутска в Москву был только один пассажир. Жительница Якутска летела в совершенно пустом салоне. Оказалось, что это был внеплановый технический перегон самолета, билеты поступили в продажу всего за несколько часов до вылета, а женщина оказалась единственным покупателем.

Не менее удивительная история про транспорт пришла из Петропавловска-Камчатского. Оказывается, здесь «скорая помощь» официально работает в качестве такси. Заказы выполняют дежурные бригады медиков. «Сейчас в городе большое количество больных, до поликлиник не дозвониться, а у бригад «скорой помощи» есть время подрабатывать таксистами», — удивляется «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 11 февраля.