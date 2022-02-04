Москва, 4 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Москве стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией, заявил 4 февраля мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра ковидного стационара ГКБ №15 им. Филатова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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По словам мэра, ситуация с заболеваемостью стабилизировалась — в день вирус выявляется в 25−26 тыс. новых случаев.

«Такого роста, как в предыдущую неделю, нет. Но 25−26 тыс. — это вообще запредельные такие показатели, с которыми мы не сталкивались никогда до этой поры», — приводит слова мэра агентство «Москва».

Собянин отметил, что основная нагрузка ложится на амбулаторное звено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области за минувшие сутки госпитализировано 375 новых ковид-пациентов, выписаны после лечения 309 человек, в летальную статистику внесли ещё 13 записей.