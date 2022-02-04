Москва, 4 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В принципе, можно согласиться с мнением Минсельхоза РФ и федеральных ведомств об ограничении роста торговой наценки на ряд социально значимых продуктов питания пятью процентами, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Nedelya40.ru Цены на продукты

«Так как повышение торговой наценки на 10%, при том, что официальная инфляция в России в 2021 году составила только 8,4%, выглядит не совсем справедливо по отношению к покупателям.

Возникает вопрос: а на какую величину тогда повысится наценка у других товаров, которые не входят в перечень социально значимых?

Также не вполне будут защищены интересы производителей: их государство ограничивать рост оптовых цен, но все преимущества для покупателя в итоге «съедает» торговая наценка, а производители вынуждены и свою прибыль снижать, и потребителям, как видим, их «жертвы» особо не помогут.

От ограничения наценки на некоторые товары хоть до 10%, хоть до 5%, торговые сети не сильно потеряют. Ведь ассортимент крупной торговой сети включает тысячи наименований товаров, а наценку предлагается ограничить максимум на несколько десятков таковых.

Кроме того, практически любая уважающая себя торговая сеть постоянно устанавливает скидки на отдельные виды продуктов на некоторое время и даже на кассах предлагается приобрести «товары по акции», список которых постоянно обновляется.

Для покупателя ограничение торговой наценки, конечно, плюс. Но у некоторых покупателей могут возникнуть вопросы — не собираются ли продавцы ограничить рост наценки именно на те товары, которые качеством похуже?

Вопрос этот пока не имеет однозначного ответа, а преимущества и издержки указанного решения торговых сетей совместно с федеральными ведомствами можно будет оценить только тогда, когда это решение заработает на практике.

Пока ясно одно — низкая цена не должна нанести ущерб качеству продаваемой продукции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз вместе с ФАС и Минпромторгом РФ намерены убедить торговые сети ограничить рост торговой наценки на ряд социально значимых продуктов питания пятью процентами.

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