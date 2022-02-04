Калуга, 4 февраля 2022, 14:53 — REGNUM В Калуге четвертое за месяц уголовное дело в сфере ЖКХ в отношении ещё одной управляющей компании возбуждено по инициативе городской прокуратуры в рамках декриминализации сферы ЖКХ, сообщили 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.
Установлено, что управляющая компания не произвела платёж за использование поставленных энергоресурсов, чем причинило МУП «Калугатеплосеть» ущерб на сумму более 350 тыс. рублей.
В настоящее время устанавливаются виновные. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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