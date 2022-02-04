Калуга, 4 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Калуге четвертое за месяц уголовное дело в сфере ЖКХ в отношении ещё одной управляющей компании возбуждено по инициативе городской прокуратуры в рамках декриминализации сферы ЖКХ, сообщили 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Teplosetkaluga.ru Долг управляющих компаний перед МУП «Калугатеплосеть» составляет почти 294 млн рублей

Установлено, что управляющая компания не произвела платёж за использование поставленных энергоресурсов, чем причинило МУП «Калугатеплосеть» ущерб на сумму более 350 тыс. рублей.

В настоящее время устанавливаются виновные. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.