Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Северной столице в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий — усиление ветра до 15 м/с, предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 февраля в ночные часы в городе на Неве местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

«На дорогах гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу, в субботу, 5 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем снег, местами небольшой, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −7…−9 градусов, днем −3…−5 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

В воскресенье, 6 февраля, будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем местами. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью −3…−5 градусов, днем 0…-2 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.