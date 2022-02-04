Стокгольм, 4 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон в Швеции готов сотрудничать с «Социал-демократами». Однако границы такого сотрудничества с правящей партией в Швеции будут ограничены только теми вопросами, по которым партии разделяют общие позиции. Об этом он заявил в интервью газете DN от 4 февраля.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Так, две крупнейшие партии в риксдаге уже говорят о внесении изменений в Экологический кодекс для упрощения выдачи разрешений для запуска шахт и других промышленных производств.

В интервью журналистам Кристерссон отказался прямо говорить о том, какие партии войдут в его правительство. Однако он подчеркнул, что ценит тот факт, что «Либералы», готовые стать частью правого кабинета министров «заняли четкую позицию» по вопросу формирования правительства.

Как отметил лидер оппозиции, если ему будет поручено сформировать правительство Швеции после сентябрьских выборов, то оно будет состоять из всех партий, которые по определенным вопросам готовы пойти на сотрудничество со «Шведскими демократами».

«Когда дело доходит до «Либералов», то совершенно очевидно, что они колеблются из стороны в стороны — чуть ли не каждую неделю слышишь, что в партии идут дискуссии», — заявил Кристерссон.