Вашингтон, 4 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Американские рэп-музыканты YG (Кинон Дэйкуон Рэй Джексон), Moneybagg Yo (Демарио Дуэйн Уайт-младший) и J. Cole (Джермейн Ламар Коул) представили совместный трек Scared Money. Премьера композиции состоялась 4 февраля на всех музыкальных площадках.

Скриншот YouTube YG

В новой работе авторы рассуждают о собственном карьерном успехе, а также отсылаются ко многим популярным исполнителям. Позднее артисты дополнили трек красочным видеоклипом.

Напомним, что в скором времени YG собирается выпустить новую пластинку. Ожидается, что песня Scared Money войдет в будущий альбом артиста.