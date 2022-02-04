Самара, 4 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Туристский поток вырос в 2021 году на 30,2% по сравнению с 2020 годом в Самарской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Russkiydom.su Туризм

Сообщается, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку прошлый год для туристической отрасли региона стал успешным. Так, в 2021 году туристский поток в регионе составил свыше 1 млн 710 тысяч человек.

«Самарская область — один из привлекательных регионов для туристов. Мы это увидели во время проведения чемпионата мира по футболу, когда к нам приехали свыше полумиллиона иностранных болельщиков. Конечно, на развитие туристической отрасли повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Закрытие внешних границ дало мощный импульс развитию внутреннего туризма — идет взрывной рост», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что показатель трат туристов в прошлом году составил 9,69 млрд рублей. Это на 41,5% больше, чем в 2020 году (6,85 млрд рублей) и на 68,9% больше, чем в 2019 году (5,73 млрд рублей).

Сообщается, что большинство приезжих туристов в регион являются мужчинами (59%). При этом средний возраст туриста — 38 лет (в 2020 году — 39 лет). Без детей путешествуют 92% туристов (в 2020 году без детей путешествовали 94% туристов). Среднее значение продолжительности поездки составляет трое суток.