Калат, Афганистан, 4 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Ряд жителей афганской провинции Забуль провели акцию протеста и потребовали от США освобождения конфискованных активов Афганистана и признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 4 февраля сообщает региональное представительство информационного агентства «Тасним».

Флаг Афганистана

»Почему правители исламских стран не признают своих мусульманских братьев в Афганистане?» — поинтересовались участники акции.

Они также подчеркнули необходимость освобождения захваченных активов Афганистана, напомнив, что эти средства являются национальным достоянием афганского народа.

Ранее афганцы в других частях страны устраивали аналогичные демонстрации и митинги с требованием освобождения активов страны.

Необходимо отметить, что спустя более пяти месяцев после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане ни одна страна мира ещё не признала их правительство.

Однако министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил «Франс Пресс», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приблизились к достижению этой цели и будут продолжать свои политические усилия до тех пор, пока не будут признаны.

Напомним, США заблокировали около 10 миллиардов долларов афганских активов под предлогом прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, несмотря на давление со стороны ООН, агентств по оказанию помощи, некоторых международных организаций, национальных правительства и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по размораживанию этих средств для предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане, до сих пор не сделали этого.

С другой стороны, семьи жертв терактов 11 сентября также пытаются получить компенсацию за конфискованные активы Афганистана, и администрация президент США Джозефа Байдена должна решить судьбу этих денег к 11 февраля.