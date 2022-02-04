Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жителя посёлка Лосиный осудили за нападение на магазин по продаже мобильных телефонов и микрофинансовую организацию. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Одно из преступлений было совершено 3 апреля. В микрофимнансовой организации гражданин разжился девятью тысячами рублей. А 6 апреля в одном из магазинов он похитил телефоны на общую сумму более 356 тыс. рублей.

В ходе следствия у него изъяли 31 похищенный телефон. Железнодорожный райсуд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.