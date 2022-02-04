Москва, 4 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Советский и российский драматурги автор сценариев к фильмам Эдуард Акопов умер в возрасте 76 лет. Об этом 4 февраля сообщили в Гильдии драматургов Союза кинематографистов РФ.

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Акопов родился 24 июня 1945 года в Баку. Он окончил Азербайджанский институт нефти и химии, а позднее Акопов учился на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве.

По сценариям Акопова снято более 30 фильмов, в том числе «Солдат и слон» (1977), «Будьте моим мужем» (1981), «Воскресный папа» (1986), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).