Красногорск, 4 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. До конца 2022 года свыше 800 детей-сирот получат собственные квартиры в Подмосковье. Об этом 4 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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«В прошлом году 791 сирота получил собственную квартиру. В планах на этот год — обеспечить собственным жильем еще 834 ребенка», — сказала зампред регионального правительства Ирина Каклюгина.

По её словам, Подмосковья является лидером среди регионов России по объемам обеспечения жильем детей-сирот. При этом все квартиры выдаются уже отремонтированными.