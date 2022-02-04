Пекин, 4 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин изложил лидеру КНР Си Цзиньпину линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности. Это произошло на встрече 4 февраля в Пекине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров журналистам.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Путина в Пекине и встреча с Си Цзиньпином – все новости»

По словам Лаврова, Путин и Си уделили внимание напряжённости, которую нагнетает Запад вокруг Москвы и Пекина, когда обсуждали международную проблематику. Лидер КНР подтвердил, что Пекин поддерживает линию России на переговорах по гарантиям безопасности с США и НАТО.

«Президент России изложил ещё раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на Европейском континенте», — сказал глава российской дипломатии.

Он добавил, что китайский руководитель назвал линию Москвы отражением справедливых чаяний России и её народа.

Как сообщало ИА REGNUM, в совместном заявлении по итогам переговоров лидеры России и Китая выступили против давления одних государств на другие с использованием слова «демократия». Они подчеркнули также, что для дружбы России и Китая нет границ, а для сотрудничества стран — запретных зон.

Читайте также: Россия и Китай приняли совместное заявление о международных отношениях