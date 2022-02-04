Сеул, 4 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Кризис на Украине окажет ограниченное влияние на экономику Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление первого заместителя министра стратегии и финансов Южной Кореи Ли Ок Вона.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 4 февраля в ходе совещания, посвященному ситуации на Украине.

«Волатильность цен на энергию и сырье увеличилась, однако это не окажет существенного влияния на экономику Южной Кореи в краткосрочной перспективе, учитывая объем внутренних резервов», — сказал представитель минфина.

Ли Ок Вон подчеркнул, что доля южнокорейских финансовых компаний в России и на Украине составляет лишь 0,4% от общего числа, а экспорт в Россию и на Украину — 1,5% и 0,1% соответственно.

Тем не менее, заместитель министра финансов Южной Кореи выразил обеспокоенность по поводу сбоев в цепочке поставок и роста цен на энергоносители из-за статуса Украины в мировом зерновом и энергетическом секторах, а также повышенной волатильности, вызванной ранним повышением процентной ставки ФРС США.