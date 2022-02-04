Тула, 4 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Представительства ещё трёх федеральных музеев будут открыты в историческом центре Тулы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, соответствующее соглашение 4 февраля в Москве подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Документ предусматривает создание в Музейном квартале Тулы представительств Театрального музея имени А.А. Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле откроются представительства ещё трёх федеральных музеев

«Центром музейной жизни региона является Музейный квартал, созданный в исторической части Тулы в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Новые музеи станут частью культурно-туристического кластера — с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию Музейного квартала в Туле», — отметил Алексей Дюмин.

Ольга Любимова отметила, что Тульская область занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству федеральных музеев и их филиалов.

«Мы очень рады появлению ещё трех новых филиалов федеральных музеев. Нам предстоит еще тщательно проработать организационные вопросы, адаптировать новые пространства и их активности к региональной специфике, сделать выставочные и просветительские проекты на научно-практическую, театральную и художественную тематики востребованными у туристов и жителей», — сказала министр.

Политехнический музей станет выставочным пространством с одной стороны и открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов — с другой. Театральный музей имени А.А. Бахрушина позволит жителям и гостям региона больше узнать об истории театра, костюма и театральных деятелей, и самим приобщиться к театральному искусству. Создание Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Туле станет значимым событием в рамках празднования его 75-летия и будет способствовать туристической привлекательности региона для интересующихся русской культурой, в том числе иностранных туристов.

В рамках соглашения стороны намерены взаимодействовать в вопросах подбора зданий для создания музеев, выборе кадров, в разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов. Представительства музеев войдут в федеральные культурно-туристические проекты «Пушкинская карта», «Императорский маршрут», «Петровский маршрут», брендовый маршрут «Русские усадьбы».

На данный момент в Тульской области представлено пять федеральных музеев. В 2020 году в историческом центре Тулы был создан уникальный для России Музейный квартал, который сегодня включает 11 музеев различного направления и подчиненности. В него входят музеи Тульского кремля и Государственный музей оружия, музей самоваров, частный музей гармони и другие. Ежегодно музеи принимают около двух миллионов посетителей, и в том числе за счет этого объем турпотока в Тульскую область превысил миллион человек.