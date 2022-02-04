Сана, 4 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. ВВС международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию авиаударов по столице Йемена — Сане. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah.

Theintercept.com Война в Йемене

По данным журналистов, утром в пятницу, 4 февраля, один удар был нанесён по центру города и ещё три были нанесены по району Аль-Нахдин.

Отмечается, что силы коалиции атакуют Йемен в ответ на ракетные обстрелы со стороны местных повстанцев — хуситов.

По информации Al-Masirah, за последний этап эскалации конфликта жертвами авиаударов по Сане стали более 500 мирных жителей.