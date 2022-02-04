Качканар, Свердловская область, 4 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Качканаре Свердловской области аптеку оштрафовали за торговлю этиловым спиртом. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным ведомства, организация продавала спирт крепостью 95%. Это запрещено законом. Прокуратура возбудила в отношении ООО административное дело.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел постановление прокуратуры и оштрафовал организацию на 100 тыс. рублей.