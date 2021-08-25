Песков призвал не верить голословным обвинениям американцев
Москва, 4 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Нельзя верить голословным обвинениям в адрес России со стороны американских властей. Об этом 4 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Алексей Рожнов ИА Красная Весна
Дмитрий Песков
Он прокомментировал слова главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, который на брифинге для журналистов не смог привести доказательства своих утверждений о том, что Россия готовит «сфабрикованное видео» для оправдания «нападения на Украину».
«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов», — сказал Песков.
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