Москва, 4 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Развернутая на Западе истерия о «гипотетическом вторжении» России на Украину предусматривает, в случае наступления этого события, введение пакета «жестких» антироссийских санкций, в том числе остановку работы «Северного потока — 2», о нецелесообразности помешать завершению работ по которому, говорил Джо Байден после своего избрания президентом США, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Nord-stream.com Строительство газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

«А что же заменит Европе и Германии российский газ в этом случае? Ведь заменить надо будет 55 млрд кубометров газа в год. Возможности Норвегия и Алжира, поставщиков природного газа на европейский рынок, ограничены.

В этой связи США ведут интенсивные поиски и проводят переговоры с рядом стран о долгосрочных поставках СПГ на европейский рынок. Следует сразу отметить, что цена СПГ в два-три раза выше цены газа, поставляемого Россией в Европу по трубопроводам.

И на сегодняшний день цена газа в Европе составляет 900 долларов за 1000 кубометров. Данная цена привлекательна для американских поставщиков СПГ в страны азиатско — тихоокеанского региона (АТР), поскольку является рентабельной и содержит минимальную маржу, выгодную американским производителям для разовых поставок газа в Европу

С начала января европейские терминалы приняли порядка 50 танкеров с СПГ. Однако объем поставленного ими газа не закрывает текущие потребности европейских потребителей, а тем более не компенсирует потребности Германии Европы в случае остановки «Северного потока — 2».

Ведь чтобы заменить 1 млрд кубометра природного газа, поставленного по «Северному потоку — 2 «, надо привезти 10 танкеров с СПГ. А чтобы заменить 55 млрд куб ометров надо 550 танкеров, которых надо будет принять, разгрузить, обслужить. Такой инфраструктуры в Европе пока нет.

Как невозможно будет перекроить изменение потоков поставок СПГ в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), которые предоставляют производителям конкурентные цены за газ.

Поэтому сегодня предложить США Германии — своему партнеру по атлантическому союзу замену остановке «Северного потока — 2» в случае введения жестких санкций, нечего.

Длинные транспортные плечи поставок из Катара и Австралии, растущая стоимость морских перевозок, необходимость строительства дополнительных терминалов не позволят поставляемому СПГ в Европу стать конкурентно способным российскому газу, поставляемому по действующим трубопроводам и вновь построенному «Северному потоку — 2», а сразу нанесут удар по экономике Германии и Европы, резко увеличив себестоимость производимой продукции, стоимости электроэнергии и газа которые за 2021 год выросли для населения на 10% и 25% соответственно.

Как сообщало, если США хотят вести переговоры об остановке «Северного потока — 2», то они должны предложить Германии что-то взамен, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

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