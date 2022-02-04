Москва, 4 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Развернутая на Западе истерия о «гипотетическом вторжении» России на Украину предусматривает, в случае наступления этого события, введение пакета «жестких» антироссийских санкций, в том числе остановку работы «Северного потока — 2», о нецелесообразности помешать завершению работ по которому, говорил Джо Байден после своего избрания президентом США, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)
«А что же заменит Европе и Германии российский газ в этом случае? Ведь заменить надо будет 55 млрд кубометров газа в год. Возможности Норвегия и Алжира, поставщиков природного газа на европейский рынок, ограничены.
В этой связи США ведут интенсивные поиски и проводят переговоры с рядом стран о долгосрочных поставках СПГ на европейский рынок. Следует сразу отметить, что цена СПГ в два-три раза выше цены газа, поставляемого Россией в Европу по трубопроводам.
И на сегодняшний день цена газа в Европе составляет 900 долларов за 1000 кубометров. Данная цена привлекательна для американских поставщиков СПГ в страны азиатско — тихоокеанского региона (АТР), поскольку является рентабельной и содержит минимальную маржу, выгодную американским производителям для разовых поставок газа в Европу
С начала января европейские терминалы приняли порядка 50 танкеров с СПГ. Однако объем поставленного ими газа не закрывает текущие потребности европейских потребителей, а тем более не компенсирует потребности Германии Европы в случае остановки «Северного потока — 2».
Ведь чтобы заменить 1 млрд кубометра природного газа, поставленного по «Северному потоку — 2 «, надо привезти 10 танкеров с СПГ. А чтобы заменить 55 млрд куб ометров надо 550 танкеров, которых надо будет принять, разгрузить, обслужить. Такой инфраструктуры в Европе пока нет.
Как невозможно будет перекроить изменение потоков поставок СПГ в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), которые предоставляют производителям конкурентные цены за газ.
Поэтому сегодня предложить США Германии — своему партнеру по атлантическому союзу замену остановке «Северного потока — 2» в случае введения жестких санкций, нечего.
Длинные транспортные плечи поставок из Катара и Австралии, растущая стоимость морских перевозок, необходимость строительства дополнительных терминалов не позволят поставляемому СПГ в Европу стать конкурентно способным российскому газу, поставляемому по действующим трубопроводам и вновь построенному «Северному потоку — 2», а сразу нанесут удар по экономике Германии и Европы, резко увеличив себестоимость производимой продукции, стоимости электроэнергии и газа которые за 2021 год выросли для населения на 10% и 25% соответственно.
Как сообщало, если США хотят вести переговоры об остановке «Северного потока — 2», то они должны предложить Германии что-то взамен, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Читайте также: В Германии призвали США предложить что-то взамен остановки СП-2