Париж, 4 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Франция поможет Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) обеспечить безопасность воздушного пространства, которое подвергается нападениям со стороны Йемена. Об этом министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли написала в Twitter.

Jim Mattis Флоранс Парли

Чтобы продемонстрировать солидарность с этой дружественной страной, Франция решила оказать военную поддержку ОАЭ, в частности, защитить воздушное пространство от любого вторжения.

«Франция и Объединенные Арабские Эмираты связаны стратегическим партнерством, наш вклад является частью соглашения о сотрудничестве в области обороны», — заявила Флоренс Парли.

Напомним, столкнувшись с ростом напряженности в регионе, Соединенные Штаты объявили об отправке военного корабля и истребителей в Абу-Даби для помощи ОАЭ.