Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое граждан осуждены за кражу техники высокой проходимости. Их приговорили к реальному заключению, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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По данным следствия, в апреле — ноябре 2020 года эти лица проникали на территории организаций, торгующих такой техникой или осуществляющей её техническое обслуживание. Откуда они и похищали дорогостоящую технику.

Всего шестерым пострадавшим причинили ущерб на сумму более 3,6 млн рублей. Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил одного соучастника в колонию общего режима на семь лет, а второго — шесть лет.