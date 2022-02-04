Самара, 4 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Начало дополнительных каникул для первоклассников рекомендовано перенести с 14 февраля на 7 февраля в Самарской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Сообщается, что данная рекомендация была выработана на оперативном штабе области по недопущению распространения коронавируса.

Муниципальными штабами рекомендовано принимать решения о переводе на дистанционное обучение учеников с пятый по восьмой классы и десятых классов (с 7 февраля на 2 недели), с учетом эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании.

Кроме этого, решение о переводе на дистанционное обучение учащихся вузов принимает ректор каждого учебного заведения.