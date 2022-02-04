Воронеж, 4 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Уголовное дело о вырубке деревьев на территории государственного заказника в Воронежской области возбуждено по результатам проверки, проведённой прокуратурой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревянная скульптура «Черешчатый дуб»

Факт незаконной вырубки природоохранная прокуратура выявила на территории Тресвятского участкового лесничества в границах государственного природного заказника федерального значения «Воронежский». Браконьеры вырубили деревья породы «дуб черешчатый».

Ущерб, причиненный лесным насаждениям, оценивается в сумму более 15 млн рублей. На основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Отметим, что в середине января в социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев в районе улицы Изыскателей Воронежа. Сотрудники городского управления экологии установили, что вырубка берез и сосен велась без порубочного билета, материалы направили в отдел полиции.