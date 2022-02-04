Стокгольм, 4 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. На этой неделе лидер «Либералов» Нямко Сабуни в интервью газете DN заявила, что ее партия проголосует за формирование правительства, в которое войдут «Шведские демократы», за что впоследствии ей пришлось извиняться. Однако политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон считает, что драматизировать не стоит, поскольку не словесные высказывания лидера Сабуни являются главной проблемой партии, о чем он рассказал 4 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

По словам журналиста, действия Сабуни могли нанести ущерб партии, но незначительный.

«Это, вероятно, небольшая катастрофа для «Либералов», учитывая то, в какой серьезной электоральной ситуации они находятся», — отметил Кнутсон.

Далее журналист отметил, что низкие рейтинг партии являются реальной проблемой партии. Сабуни, по его словам, своими высказываниями только подливает масла в огонь.