Ереван, 4 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие представители руководства страны говорят на языке ненависти к армянскому народу. Об этом 4 февраля на пресс-конференции заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Посмотрите заявления президента Азербайджана, о том, что он гордится, что взрастил полное ненависти к врагу — так он называет армян — поколение. Политики и военные гордятся выросшим в ненависти поколением, — заявил омбудсмен. — Они о мире говорят языком угроз».

По мнению Татояна, ненависть, с которой руководство Азербайджана говорит об Армении, не сочетается с миром и демократией. Омбудсмен считает, что у Баку якобы не только есть территориальные претензии, но и цель «уничтожить людей».

Стоит отметить, что Алиев, выступая в декабре 2021 года на церемонии открытия воинской части в поселке Гадрут на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку, заявил: «Если Армения снова попытается быть для нас источником опасности, их конец будет таким же, как и во Второй Карабахской войне».