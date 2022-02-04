4 февраля 2022 | Время чтения 8 мин

Сергей Артёменко, , 15:51 — REGNUM КГБ Белоруссии не снял обвинений с бывшего белорусского оппозиционера Романа Протасевича в терроризме, позволив ему обратиться в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair — ту самую, из-за вынужденной посадки «Боинга» которой в минском аэропорту 23 мая 2021 года был арестован сам Протасевич и его коллега по администрированию оппозиционных телеграм-каналов София Сапега.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба фигуранта ждут суда вне СИЗО КГБ. Один из них, как сообщают государственные СМИ Белоруссии, решил пойти дальше сотрудничества со следствием по своему уголовному делу. Возникает закономерный вопрос: кому это выгодно?

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Приземление рейса Ryanair Афины — Вильнюс в минском аэропорту произошло после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили экипажу о террористической угрозе — заложенной бомбе. ВВС Белоруссии направили в сторону гражданского борта истребитель. При досмотре самолёта бомбы не оказалось. С борта были ссажены и арестованы два пассажира — Протасевич и Сапега.

Инцидент сразу же стал международным скандалом. Приписанные палестинским боевикам из «ХАМАС» сообщения о якобы минировании лайнера были использованы властями Белоруссии раньше, чем эти сообщения были отправлены. Репутация белорусской государственной диспетчерской службы оказалась подорвана. Палестинцы были вынуждены обличить Лукашенко во лжи, который, в свою очередь, неубедительно пытался оправдываться: «ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения».

Ryanair и политики Евросоюза заявили об акте «воздушного пиратства», возложив ответственность за этот инцидент на Александра Лукашенко и использовав его как предлог для расширения санкционного давления на официальный Минск. Белорусскому госмонополисту «Белавиа» закрыли свои воздушные пространства не только страны ЕС и США, но и их ближайшие партнёры — в том числе Украина.

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Самолет авиакомпании Ryanair (сс) Andreas Trojak

Протасевича, который должен был находиться в камере «Американки» (СИЗО КГБ), доставили на гостелеканал «ОНТ» для большого интервью. Успеха акция не возымела. Оппозиция продолжала причислять основателя телеграм-канала Nexta к политзаключённым, делала из него икону своего пантеона мучеников.

КГБ повышал ставки. Протасевича привезли в государственный «Белпрессцентр» на пресс-конференцию, посвящённую версии официального Минска об инциденте с бортом Ryanair. На ней «гвоздь программы» фактически выступил с опровержениями публикаций националистической прозападной оппозиции о себе и пустил под откос бодро стартовавшую международную кампанию в свою поддержку. Кроме того, он публично поддержал версию официоза о также причисленной КГБ Белоруссии к «террористам» символической фигуре лидера протестов — Светлане Тихановской.

После этого в следственном изоляторе Протасевич и Сапега пробыли недолго. Фактически их перевели под домашний арест.

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Ситуация беспрецедентная для белорусской юридической практики: обвиняемый в терроризме и наёмничестве по Уголовно-процессуальному кодексу обязан находиться под стражей, без вариантов. Та же мера пресечения касается и обвиняемых в экстремизме. У Протасевича, среди прочих статей обвинения, как раз самая «тяжёлая» ч. 3. ст. 130 УК РБ («Экстремизм»). Однако, как заявил Александр Лукашенко в 2020-м при представлении нового генпрокурора Андрея Шведа коллективу формально правоохранительного органа, «иногда не до законов».

После показаний Протасевича из Белоруссии бежали многие журналисты, экономисты, бизнесмены и другие оппозиционеры. По разным подсчётам, политически мотивированная миграция с 2020 года составила 200−250 тысяч человек. По большей части они осели в соседней Польше — там, где находится редакция признанного в Белоруссии «экстремистским» телеграм-канала Nexta.

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Интервью Романа Протасевича Цитата из видео «Протасевич о своих кураторах, самолете Ryanair, Лукашенко, Ти» пользователя Телеканал ОНТ. youtube.com

Например, политолог Артем Шрайбман напрямую связал свой отъезд из Белоруссии с упоминанием его в том самом «интервью». А некоторым убежать не удалось. К примеру, спортивный комментатор Александр Ивулин был арестован и приговорён к двум годам лагерей за участие в подчёркнуто ненасильственных протестных акциях. Не исключено, что «сотрудничество со следствием» Сапеги тоже дало свои плоды — в соцсетях появилось несколько фамилий арестантов, связанных с редактируемыми ею телеграм-каналами.

Позиционирование бывшего узника «Американки» в медийном поле изменилось. Государственные СМИ Белоруссии перестали демонизировать Протасевича и называть «террористом», «убийцей» и т. п., а националисты резко забыли о его существовании.

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Протасевич пробовал появиться в медийном поле, анонсировал свой телеграм-канал с обещаниями сенсационных материалов, но слова не сдержал. Постепенно забыл о нём и официоз — вплоть до того времени, когда кто-то перевернул календарь, решив, что на безлюдье и Фома дворянин.

В январе государственные СМИ Белоруссии сообщили о трудоустройстве Протасевича в государственный «правозащитный» центр. Вскоре после этого Протасевич дал большое интервью одному из маргинальных изданий, которое неожиданно стали цитировать крупнейшие российские СМИ федерального уровня.

Очевидно, столь пристальное внимание к официально обвиняемому в терроризме, теперь уже ничего из себя не представляющему, не могло произойти просто так. Позже станет известно, кто из Минска кого именно в Москве уговорил на медийную поддержку этого, казалось бы, списанного в утиль материала.

Акция в поддержку Романа Протасевича в Польше после его задержания (сс) Паўлюк Шапецька

В самой Белоруссии к продвижению реанимированного проекта подключились главные рупоры официоза. Президентская газета «СБ. Беларусь сегодня» (не так давно переименованная «Советская Белоруссия») активно цитировала «правозащитника» Протасевича: «Не буду раскрывать на данный момент всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair, и также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса. Подробностей сейчас много не будет, потому что над иском работает команда юристов. Но я думаю, что, как только все будет подготовлено, я обязательно об этом дополнительно публично сообщу. Также надеюсь, что подобные заявления и мое заявление будут отдельно просмотрены членами Совета ИКАО».

С цитатами пропагандистского голема выступили белорусские гостелеканалы, официальное информагентство и такие российские СМИ, как RT и аффилированные с ним издания, российский «Первый канал» и даже «Портал Союзного государства» — в общей сложности несколько десятков информационных ресурсов. Примечательно, что никогда ранее они не проявляли столь чуткого внимания к инициативам обвиняемых КГБ Белоруссии в терроризме.

Ещё один немаловажный аспект: вместе с Романом Протасевичем в Минске стряхнули нафталин с польского дезертира Эмиля Чечко — того самого, который, как заявил 28 января Лукашенко, сообщил о «сотнях тысяч расстрелянных и зарытых» нелегалов. Долгое время соответствующие структуры в Белоруссии не знали, как раздуть медийный скандал с мифическими трупами «беженцев» и неких польских «волонтёров». Даже при наличии на руках такого козыря, как вещающий со всех центральных СМИ Белоруссии польский перебежчик, власти Белоруссии не смогли добиться нужного для себя результата.

Нелегалы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Белорусская государственная «Системная правозащита», в которую трудоустроили Протасевича, формально занимается продвижением искового заявления Чечко к властям своей страны в международном трибунале Гааги — том самом, куда поступили документы с обвинениями Лукашенко в геноциде и других преступлениях против мира и человечности. Сформированный в Минске пакет документов от Чечко (очевидно, не им самим) поступил в Гаагу чуть раньше, чем пакет документов от польского адвоката Томаша Вилиньского, представляющего интересы вынужденно покинувших Белоруссию.

С именем Протасевича связано также ещё несколько историй. Например, с его участием в боевых действиях в Донбассе в составе украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официальный Киев даже пытался протестовать после допроса узника минской «Американки» следователями из Луганской Народной Республики.

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Гораздо меньший успех сопутствовал тем, кто публиковал в подконтрольных спецслужбам Белоруссии телеграм-каналах личные данные оппозиционеров. На одном из них появились фрагменты материалов уголовного дела осужденного за контрабанду наркотиков Владимира Чуденцова (Зуева) с признаниями в однополых связях. Обывателю он более известен как персонаж пропагандистского фильма о «деле Винни Пухов» — якобы готовивших военный переворот оппозиционеров Григория Костусёва (лидер «Партии БНФ»), Александра Федуты (политолог, бывший сотрудник президентской администрации) и других.

В 2016 году Чуденцов привлекался по ст. 168 УК Белоруссии и обвинялся в «половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» (воспитанником провинциального детдома). В публикации приводились данные осмотра компьютера арестованного с его пояснениями происхождения фотографий мужских гениталий и тому подобного, в том числе папки sexy_roma с фото Протасевича — так утверждали авторы публикации. Они пообещали поделиться материалами со всеми заинтересованными. У «правоохранительных органов» Белоруссии такого интереса не возникло. Одно из объяснений — такие материалы у них были, однако в свете новых видов на использование Протасевича они утратили актуальность.

Здание КГБ Белоруссии © ИА REGNUM

На этом фоне уже мало кого смущают такие «мелочи», как непонимание спецслужбами Белоруссии и их начальником сущности правозащитной деятельности. Поэтому правозащитник из Романа Протасевича получится примерно такой же, как из другого узника СИЗО КГБ столоначальник «демократических сил».

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Политическому руководству Белоруссии не хватает гибкости в проведении внутренней политики. Как выяснилось, корень проблемы — в элементарной невежественности, некомпетентности, непонимании базовых понятий и терминов, крайне поверхностном и вульгарном представлении о современных методах — не только госуправления. Всё это проецируется на внешнюю политику. За негативные последствия такого поведения как бы союзника, как обычно, заплатит Россия.

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