Стокгольм, , 16:15 — REGNUM Неудачная энергетическая политика правительства Швеции является главной причиной высоких цен на электроэнергию этой зимой. Об этом 4 февраля в ходе дебатов в риксдаге заявила представитель «Умеренных» по экономическим и политическим вопросам Элизабет Свантессон.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Из-за цен в кошельках тысяч граждан появились дыры. Тот факт, что «Социал-демократы закрыли» четыре хорошо функционирующих атомных энергетических реактора, повлияло на жизнь домохозяйств из-за очень высоких цен на электроэнергию», — подчеркнула политик с трибуны парламента.

Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар в свою очередь отверг критику Свантессон и указал на «действия» России, которая якобы «по политическим причинам взвинтила цены на электроэнергию в Европе».

Свантессон аргумент Фарманбара не приняла и опять указала на необходимость развития атомной энергетики в Швеции.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Handelsblatt заявила, что российская компания «Газпром», полностью выполняя свои обязательства по заключенным с европейскими партнерами контрактам, «делает минимум».