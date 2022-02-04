Душанбе, , 14:23 — REGNUM В 2021 году в Таджикистане введено в действие жилье общей площадью 1,430 млн квадратных метров. Об этом 4 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на главу комитета по архитектуре и строительству республики Махмадсаида Зувайдзода.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кроме того, по словам чиновника, в 2021 году были сданы в эксплуатацию общеобразовательные школы на 26 887 мест, больницы на 212 коек, поликлиники на 666 приемов в смену и дошкольные учреждения на 2,137 тыс. мест.

Журналисты издания отмечают, что в последние годы в Душанбе продолжается строительный бум — буквально на каждом углу возводятся новые здания.

«Очень часто жители столицы жалуются на то, что дома, которые построили некоторые строительные компании, не соответствует международными стандартами: у одних отсутствует лифты, у других документы, третьи — не были приняты госкомиссией. Но несмотря на это в этих недоделанных домах все равно живут люди», — говорится в публикации.