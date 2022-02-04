Нерехта, Костромская область, , 15:28 — REGNUM В Нерехте и Нерехтском районе Костромской области частично восстановлено транспортное сообщение. Об этом информирует администрация муниципалитета.

Улица в Нерехте Наталья Диева © ИА REGNUM

Как ранее писало ИА REGNUM, перевозки пассажиров были остановлены 3 февраля 2022 года. Причиной этого стала повторная проверка транспорта со стороны ГИБДД и Ространснадзора. Инспекторы сняли с линии 4 автобуса, не прошедших техосмотр. В результате два городских маршрута и 9 из 12 пригородных направлений прекратили работу.

4 февраля в Нерехте возобновили перевозки по городским и трети пригородных маршрутов. Связаться с властями района по вопросу работы остальных направлений корреспондент ИА REGNUM не смог. Глава района Ирина Воробьёва и её заместитель по строительству и инфраструктуре Дмитрий Зверев не вышли на связь.

По информации ГИБДД, в рамках последней ревизии инспекторы выявили транспорт с поддельными техосмотрами. Материалы для проведения проверки по двум уголовным статьям, в которых прописана ответственность за подделку документов и оказание небезопасных услуг, направлены в местный отдел МВД.

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