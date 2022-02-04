Триполи, 4 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Группа боевиков вернулась в Турцию из Ливии, где воевала на стороне международно-признанного правительства страны. Об этом 4 февраля сообщает телеканал Al-Hadath.

Voice of America Ливия

По данным журналистов, боевики были доставлены в Ливию при участии вооружённых сил Турции и находились на территории страны в течение длительного времени.

Сотрудники телеканала отмечают, что в ближайшее время в Ливию будет направлена другая группа боевиков, завербованных в сирийской провинции Идлиб. Некоторые из них заплатили за возможность отправиться в Ливию 250$.

Ранее ливийские СМИ неоднократно сообщали, что на стороне правительственных войск в боевых действиях принимают участие сирийские боевики, получающие оружие от турецкой армии.