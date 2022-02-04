* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:22 — REGNUM В Афганистане правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провело вечер поэзии, объявив, что «все известные поэты и звезды страны приняли участие в художественной и литературной поэзии, которая прошла в мирной атмосфере». Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Вечер поэзии в Афганистане Af.shafaqna.com

На мероприятии были прочитаны стихи, восхваляющие покойного муллу Омара и других лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сопровождались темой цветов, соловьев и шума ручьев и транслировались по Афганской национальной сети.

На церемонии также присутствовали Забихулла Муджахид, исполняющий обязанности главы министерства культуры и информации правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Анас Хаккани, младший сын Джалалуддина Хаккани, основателя террористической «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).