Москва, 4 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Не совсем понятно, за какие именно виды ДТП (совершенные при каких обстоятельствах) предлагается лишать прав, и кто из водителей подпадает под категорию «новички», заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

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«В любом случае считаю предложенные меры излишними. Ответственно управлять автомобилем, не превышать скорость, соблюдать требования дорожных знаков должны все водители без исключения.

КоАП РФ уже содержит наказание в виде лишения водительских прав для нарушителей по некоторым статьям.

Если этих мер недостаточно, можно поднять вопрос об ужесточении наказания. Но абсолютно для всех водителей, а не только для тех, кто сел за руль впервые.

Неопытность водителей-новичков и частота их участия в ДТП уже учитывается при определении размера страховой премии по ОСАГО (для них страховка стоит дороже). Этого вполне достаточно», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил лишать водительских прав новичков после трех ДТП.

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