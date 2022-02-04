Лос-Анджелес, США, , 14:19 — REGNUM Модель и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась с подписчиками роликом, записанным вместе с её лечащим врачом. Она опубликовала видео в историях личного Instagram-аккаунта 4 февраля.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По словам медика, у Ким Кардашьян диагностирована дисхромия кожи. «Когда чего-то много, например, профессионального макияжа, пребывания на солнце и путешествий как у вас, то это солнце, воспаляющие компоненты макияжа и закрытие пор могут стать причинами активной регенерации кожи. Из-за того, что наша кожа обновляется, получается дисхромия», — объясняет доктор.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян в шоу «Семейство Кардашьян» не раз рассказывала о своих проблемах с кожей. У модели диагностирован псориаз.

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