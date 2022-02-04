Реюньон, Франция, , 14:16 — REGNUM «Красный» уровень погодной опасности был отменен, когда циклон «Бацирай» начал удаляться от французского острова Реюньон, сообщает Le Parisien.

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Матросам маврикийского корабля, севшего на мель из-за циклона, удалось спастись.

Порывы ветра превышали 200 км/ч. Более 40 000 домов остались без электричества и воды. В первую очередь от проливных дождей пострадали восток и юг острова.

Как сообщало ИА REGNUM, успешную эвакуацию экипажа танкера Tresta Star, севшего на мель у острова Реюньон из-за сложных погодный условий.

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