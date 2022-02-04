Кабул, , 14:14 — REGNUM Новая оценка, проведённая Международной федерацией журналистов и Афганским национальным союзом журналистов, показывает, что с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль в Афганистане, были закрыты 318 средств массовой информации и почти 3000 журналистов, большинство из которых женщины, потеряли работу.

СМИ Job-pressa.ru

Оценка показывает, что пресса пострадала больше всего. Из 114 газет в Афганистане сегодня выходят только 20. Также закрылись 51 телеканал, 132 радиостанции и 49 интернет-СМИ. Оценка показывает, что 72% журналистов, потерявших работу, — женщины.

Энтони Белланже, генеральный секретарь Международной федерации журналистов, говорит, что массовое закрытие СМИ в Афганистане является катастрофой не только для журналистов, но и для граждан страны. Он призвал международное сообщество оказать необходимую поддержку афганским СМИ и журналистам.

С приходом к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были введены строгие ограничения на деятельность СМИ, и ряд журналистов неоднократно подвергался угрозам и избиениям со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Последний такой случай произошел несколько дней назад в Кабуле, когда сотрудники спецслужб «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и избили Абдул Каюма Захида Самадзая, репортера пакистанской новостной сети.