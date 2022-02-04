Тбилиси, , 14:14 — REGNUM В четверг, 3 декабря, президент Польши Анджей Дуда по пути в Пекин приземлился в Тбилиси. В столице Грузии он встретился с президентом этой страны Саломе Зурабишвили. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Темой переговоров президентов Польши и Грузии стала Украина и «возможная агрессия России по отношению к ней».

На совместной пресс-конференции после встречи польский президент поблагодарил Саломе Зурабишвили за консультации: «Спасибо, госпожа президент, за то, что я смог поделиться своими знаниями и своим взглядом с другой стороны Украины. Украина — наш сосед, поэтому мы с большой тревогой смотрим на ту ситуацию, которая там происходит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».