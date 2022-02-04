Москва, 4 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Рэпер Niletto (Данил Прытков) опубликовал новую песню Angels, ставшую первым релизом артиста в 2022 году. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 4 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Niletto во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

В треке автор повествует о тяготах собственной жизни и сравнивает автомат с ангелом. Известно, что эта песня войдет в будущий альбом музыканта.

Напомним, что Niletto впервые анонсировал новый альбом в январе 2022 года. Ожидается, что пластинка включит в себя 9 различных песен.